De Zerbi: “Fino ad ora sono soddisfatto della stagione. Ora manca l’ultimo sforzo”

L’Olympique Marsiglia deve lasciarsi tutto alle spalle, dopo l’ultima gara in campionato, con le polemiche che hanno portato alla squalifica di 15 giornate al presidente Longoria.

La squadra di Roberto De Zerbi è attesa domenica dalla sfida contro il Nantes e il tecnico italiano vuole massima concentrazione per evitare nuovi passi falsi: “Il gruppo deve reagire. Sono uomini forti, giocatori abituati alla pressione e alle responsabilità. Non dobbiamo lasciarci influenzare. Ad Auxerre abbiamo perso principalmente perché non abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Finora abbiamo avuto una buona stagione, ora dobbiamo fare l’ultimo sforzo”.

Foto: sito Marsiglia