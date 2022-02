De Zerbi e il piano di rientro in Italia: prima tappa in Romania o Polonia

L’Ucraina sta vivendo un momento drammatico. E c’è un allenatore italiano, Roberto De Zerbi, che sta preparando il piano di rientro con il suo staff. In base a quanto raccontato da Michele Criscitiello per Sportitalia, i brasiliani dello Shakhtar sono diretti verso la Polonia in treno, mentre De Zerbi ed i suoi collaboratori stanno aspettando il via libera per raggiungere in auto Polonia o Romania. A quel punto farebbero una sosta di quattro giorni prima del ritorno in Italia.

FOTO: Twitter Shakhtar