De Zerbi dopo la vittoria col Monaco: “C’è ancora il ritorno da giocare. Noi poco efficaci? Non siamo il Real”

A margine della vittoria del suo Shakhar contro il Monaco nei preliminari di Champions League, Roberto De Zerbi è intervenuto ai microfoni del sito ufficiale del club ucraino per fare il punto della situazione in vista della gara di ritorno. Il tecnico ex Sassuolo predica calma, come si evince dal seguente estratto dell’intervista:

“Non ci sono favoriti. Il Monaco verrà in Ucraina per vincere come ha fatto in casa. C’è una seconda gara da giocare. Certo è che noi abbiamo una tradizione da rispettare e vogliamo andare in Champions facendo il nostro gioco. Come mai nessun attacco efficace nel secondo tempo? Puoi metterla così: lo Shakhtar non è il Real Madrid. L’età media della nostra squadra in campo era 22,1. Il Monaco è arrivato terzo nel campionato francese la scorsa stagione e avrebbe potuto vincere il titolo e ha battuto il Psg due volte. Abbiamo giocato molto bene per 25 minuti. Poi abbiamo perso qualche palla di troppo, insieme ad un po’ di fiducia in noi stessi. Al contrario, i calciatori monegaschi ne hanno acquisito. Nella ripresa probabilmente potevamo fare qualche contropiede pericoloso, ma la nostra condizione fisica non era ottimale per farlo, la stanchezza c’era. Stiamo lavorando per raggiungere la migliore condizione fisica e non dimentichiamo che lavoriamo insieme solo da due mesi. Stiamo migliorando e possiamo farlo ancora tanto”.

Foto: Twitter Shakthar