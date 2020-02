De Zerbi: “Defrel? Sta bene e potrebbe partire dall’inizio. Incontrare il Parma è difficile per tutti, ma noi stiamo bene”

L’allenatore del Sassuolo Roberto De Zerbi è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Parma.

“Come punti sicuramente è il miglior momento, in questa stagione. Come prestazioni credo che, dopo Lecce, tutte a parte Udine, le abbiamo fatte buone. Il periodo dei pareggi con Juve e Milan, tutte partite molto buone. A livello di punti stiamo raccogliendo quello che prima non raccoglievamo e non è un caso“.

Sul match.

“Non credo che mancheremo l’appuntamento domani. Stiamo bene, ci alleniamo bene, non sbagliamo un allenamento. La partita di domani è insidiosa. Incontrare il Parma è difficile per tutti. Ognuno gioca con le proprie armi ma penso che siamo sulla strada giusta che porta a diventare una squadra vera. Magari cadremo ancora in futuro ma sotto il punto di vista dei risultati perché è da parecchio tempo che c’è lo spirito, umiltà di preparare le partite e non sono preoccupato“.

Il Challenge.

“Sul challenge, ho letto che il Var è uno strumento importante ma ora si sta facendo confusione e sono d’accordo: sui falli di mano, su alcune situazione che il tempo sistemerà. Sicuro il Var è uno strumento che migliora, poi bisogna capire e migliorare l’utilizzo“.

Le condizioni della squadra.

“Stiamo bene: Traoré starà fuori qualche settimana per una distorsione alla caviglia. Djuricic è rientrato, Defrel sta bene e potrebbe partire dall’inizio. Marlon viene in panchina, ha aumentato il lavoro con la squadra ma non è ancora pronto. Chiriches si sta allenando a parte, tra una o due settimane dovrebbe tornare col gruppo“.

Foto: Twitter ufficiale Sassuolo