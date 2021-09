De Zerbi contro Lucescu, in palio la Supercoppa d’Ucraina. Il tecnico italiano: “Che emozione sfidarlo”

Questa sera alle ore 20 lo Shakhtar Donetsk sfiderà la Dinamo Kiev nella finale della Supercoppa d’Ucraina. Attesa per il tecnico Roberto De Zerbi che potrebbe trionfare, per la prima volta, con il suo nuovo club ma prima dovrà superare la corazzata guidata in panchina dall’esperto Mircea Lucescu. L’allenatore italiana ha espresso il suo pensiero su questa gara ai microfoni ufficiali del club di Donetsk: “Ho visto diverse partite della Dinamo, posso dire che è una squadra ben organizzata e forte che ha vinto il titolo la scorsa stagione e le ultime tre Supercoppe. Ma penso anche che noi siamo forti. I nostri giocatori hanno buone qualità, compreso il coraggio. Lucescu? Ricordo bene quando allenava il Brescia. Era davvero una grande squadra e la ammiravo come ammiro ancora oggi lui. Lo apprezzo e mi piace che dopo tantissimi anni abbia ancora tale passione per il calcio. Per me è un onore sfidarlo ed è un onore essere allenatore in Ucraina”.

Foto: Twitter Shakhtar Donetsk