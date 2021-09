De Zerbi: “Contro lo Sheriff Tiraspol abbiamo sciupato tante occasioni. Non siamo ancora una squadra forte”

Brutta sconfitta ieri per lo Shakhtar Donetsk di Roberto De Zerbi che nella prima partita di Champions League ha perso 2-0 contro lo Sheriff Tiraspol. L’allenatore ha analizzato la prestazione dei suoi ai microfoni ufficiali del club ucraino: “A noi è andato tutto storto, e allo Sheriff è andato tutto bene, ma non abbiamo perso solo per questo motivo. La squadra ha sciupato tante occasioni potenziali da gol, è mancato qualcosa nell’ultimo passaggio. Loro invece lo hanno trovato la prima rete su una palla persa a metà campo. Da lì la partita si è fatta in salita e siamo usciti sconfitti subendo due gol in due tiri in porta. Nel calcio, la sconfitta può sempre capitare. Se lo Shakhtar gioca contro lo Sheriff, non significa che vincerà sicuramente e se è successo, la colpa è nostra. Ci sono molti giocatori forti nella mia squadra, ma non siamo ancora una squadra così forte”.

Foto: Twitter Shakhtar