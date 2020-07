De Zerbi: “Contro la Lazio vogliamo fare punti”

Il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ha presentato il match contro la Lazio alla vigilia del match. Di seguito alcune delle sue dichiarazioni.

“La squadra è venuta fuori dalla partita di Bologna felice. Abbiamo vinto giocando una grande gara contro una squadra forte. Siamo stanchi, non ho deciso la formazione. Dobbiamo capire chi non ci sarà. Vogliono venire tutti. Qualcuno è uscito malconcio, vedremo cosa fare. Quella che andrà in campo sarà una squadra, rispettando la Lazio, che deve entrare con la voglia di far punti.”

“Voglio vedere i miei correre e giocare, voglio vedere girare bene la palla. Lei non si stanca.”

Foto: Twitter ufficiale Sassuolo