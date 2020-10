De Zerbi: “Contenti del risultato, ma non del gioco”

De Zerbi è soddisfatto solo in parte dopo il 4-1 del suo Sassuolo contro il Crotone. L’allenatore ha parlato nella conferenza stampa del post-gara:

“La voglia di vincere e di soffrire mi sono piaciute. Non sempre si può essere brillanti e belli. Vincere oggi è stato un segno di maturità. Ho fatto i complimenti ai giocatori. Quando abbiamo fatto delle partite belle e abbiamo perso, abbiamo subito critiche. Ora siamo dall’altra parte e vuol dire che stiamo andando avanti. Oggi siamo stati sporchi tecnicamente, perché non abbiamo letto delle situazioni di gara nella maniera giusta.

Caputo? Può crescere ancora in condizione fisica. Il nostro obiettivo? Non lo so, non dobbiamo pensare a niente, dobbiamo spingere quanto più possiamo. Siamo contenti di aver vinto una partita sporca, ma non del gioco. Dobbiamo essere ingordi e prendere tutto: vogliamo il gioco che ci porti al risultato. Non per politica societaria o convinzione mia, ma perché crediamo che sia la strategia migliore”.

Foto: YouTube Sassuolo