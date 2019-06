De Zerbi: “Contatti con la Roma? Certe cose le tengo per me”

Roberto Zerbi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport soffermandosi anche sul suo futuro. Il tecnico del Sassuolo, come vi abbiamo raccontato, è un profilo che piace alla Roma (oltre a Paulo Fonseca). Queste le sue parole: “Se vado alla Roma? Io dico quello che so: per adesso c’è poco. Qualora si dovesse presentare un’offerta concreta ne parlerò con la mia società perché sono riconoscente a loro e mi hanno sempre dimostrato la loro stima. A Sassuolo sto benissimo e il giorno in cui ci sarà l’opportunità di andare via lo farò per andare a fare il calcio a modo mio, portando avanti le miei idee. Contatti con i giallorossi? Queste sono cose che tengo per me. Quello che c’è fino ad oggi l’ho detto, poi da domani non so cosa succederà”.

Foto: Twitter ufficiale Sassuolo