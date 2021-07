De Zerbi: “Con lo Shakhtar voglio vincere il campionato. Mi sono emozionato per Berardi, Locatelli e Raspadori”

Roberto De Zerbi, allenatore dello Shakhtar Donetsk, si è raccontato nel corso di un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. L’ex tecnico del Sassuolo si è soffermato sulla sua nuova esperienza in Ucraina. “Molto bene, il club è molto organizzato e non fa mancare niente. Alleno giocatori molto forti. Obiettivi? Vincere il campionato. Poi dobbiamo comportarci bene nelle competizioni europee. Ad agosto dovremo affrontare il terzo turno preliminare di Champions contro il Genk e se lo supereremo, avremo il playoff”.

Sull’Europeo vinto dall’Italia che ha visto come protagonisti giocatori che lui ha allenato a Sassuolo come Berardi e Locatelli: “Mi sono emozionato come un genitore, ma erano e sono dei giocatori forti, io ho soltanto cercato di trasmetter loro la mentalità dell’allenarsi sempre al 110 per cento, dell’essere protagonisti e non comprimari. E così è stato: quando Locatelli e Berardi sono entrati nella finale contro l’Inghilterra, l’hanno fatto col piglio giusto. Orgoglioso di loro. Berardi aveva soltanto bisogno di rimettersi in carreggiata. Su Locatelli e Raspadori mi viene da sorridere quando sento gli unanimi commenti positivi su entrambi, perché tempo fa molti si chiedevano se Locatelli fosse più o meno umile o con i piedi per terra, quando Manuel è un ragazzo d’oro. E per Raspadori si tirava fuori il metro per misurare quanto fosse alto. Mancini? Io sono un manciniano sfegatato. Quando ero giocatore, dopo Maradona il dieci che “amavo” di più era Roberto. Sono rimasto manciniano anche da allenatore. Sono pochi gli ex numeri 10 diventati allenatori”.

