De Zerbi con lo Shakhtar sfida l’Inter: i precedenti non sorridono al tecnico

Roberto De Zerbi affronterà questa con il suo Shakhtar Donetsk l’Inter di Simone Inzaghi, nella gara valida per la seconda giornata della fase a giorni della Champions League. Il tecnico italiano, che in estate si è trasferito in Ucraina e che recentemente ha vinto il suo primo titolo, non è partito bene in Champions League con la sconfitta contro lo Sheriff e adesso sulla sua strada c’è il club neroazzurro che ha già incontrato in più occasioni quando ha allenato in Italia. Sono sette i precedenti tra l’Inter e De Zerbi, la prima volta sulla panchina del Benevento con la vittoria dei neroazzurri per 2-0. Le altre sei con il Sassuolo con il tecnico che ha ottenuto tre sconfitte, 2 pareggi ed una sola vittoria.

Foto: Twitter Shakhtar Donetsk