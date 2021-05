De Zerbi: “Con la Juve è mancato solo il gol. Dobbiamo spingere al massimo per il settimo posto”

Il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida al Parma: “Con la Juve è mancato il gol. Nella prima mezz’ora potevamo concretizzare tutte le occasioni e probabilmente sarebbe venuta fuori una partita diversa. E dopo, oltre a qualche errore individuale di lettura in alcune situazioni, ci è mancata la pazienza, soprattutto nel secondo tempo siamo stati troppo ansiosi di andare a presentarci per essere pericolosi, senza considerare l’eventualità di perdere il pallone e subire il contropiede. E’ stato un eccesso di foga, di voglia, ma non possiamo permetterci questo per come giochiamo noi. Europa? La vogliamo, ma non dipende solo da noi”.

Sul turnover: “Non lo prevedo perché l’abbiamo fatto sempre in base al tipo di partita e alla condizione fisica dei giocatori poi valuto cosa fare ma non è perché ci sono state tre partite che cambierò giocatori. Qualcuno che non ha giocato con la Juve giocherà e qualcuno che ha giocato lo rimetterò in campo come se niente fosse. L’ottavo posto per il Sassuolo, soprattutto per due anni di fila, è un risultato importantissimo. Le cose le apprezzi o quando non le hai e le vorresti avere o quando non le hai più. Penso che oggi non possiamo fermarci a ragionare sull’ottavo posto ma dobbiamo spingere fino al massimo per il 7°, poi quando finirà il campionato eventualmente saremo gratificati anche dell’ottavo posto ma è una situazione che adesso non vogliamo guardare”.

Foto: Twitter Sassuolo