De Zerbi: “Ci servono altri rinforzi, i prossimi giorni saranno decisivi. Aubameyang? Lo sto aspettando”

27/07/2025 | 10:17:14

Il Marsiglia continua a costruire con ambizione la squadra targata Roberto De Zerbi. Dopo la vittoria in amichevole contro il Girona (2-0), il tecnico italiano ha confermato l’imminente arrivo di Pierre-Emerick Aubameyang, ormai promesso sposo dell’OM: “Gli ho scritto un messaggio, lo sto aspettando. Sarà un grande acquisto per noi”, ha dichiarato con entusiasmo. Con già tre nuovi innesti — Facundo Medina, Angel Gomes e CJ Egan-Riley — De Zerbi si dice soddisfatto, ma non ancora sazio: “Sono giocatori forti e adatti al nostro gioco. Ma abbiamo ancora bisogno di rinforzi. I dirigenti stanno lavorando bene, ma il mercato è complicato. I prossimi giorni saranno decisivi”.

Foto: Twitter Shakhtar