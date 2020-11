De Zerbi: “Ci giochiamo il campionato. Il Lione? Non so niente”

Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, è stato ospite di Piero Chiambretti a Tiki Taka. Così l’allenatore dei neroverdi che sognano la Champions: “Il Lione? Io non so nulla, chiedetelo chi ha scritto questa cosa. Adesso non voglio pensare ad altro, sto bene al Sassuolo e non sono frasi fatte. Quarto posto? Non firmo perché ci stiamo divertendo. Ma non firmerei per nessun posto. Ci giochiamo il campionato e vedremo quello che verrà. Ancora non siamo a pieno regime, abbiamo fuori dei giocatori importanti. Adesso non siamo al massimo del nostro potenziale. Il no di Berardi alla Juve? Dipende da cosa vuole un giocatore, conosco bene il ragazzo e so che lui vuole divertirsi. Ogni fine allenamento devo cacciarlo dal campo perché sembra un bambino al parco. Se vuole questo ha fatto bene a non andare, se invece puntava sulla carriera e sull’ambizione allora ha sbagliato a rifiutare.”

Foto: twitter Sassuolo