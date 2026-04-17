De Zerbi: “Chi non ha personalità non gioca. Servono attributi ora”

17/04/2026 | 23:00:07

Roberto De Zerbi, allenatore del Tottenham, ha parlato in conferenza stampa: “Non abbiamo tempo da perdere. Non abbiamo tempo per capire i problemi che abbiamo in questa stagione. Dobbiamo concentrarci solo sulla prossima partita. Trasferire fiducia. Posso portare la mia filosofia calcistica. Ma anche lavorare per creare una buona atmosfera, un buon rapporto con i giocatori. In questo momento del calcio, le qualità dei giocatori sono importanti, ma lo sono anche lo spirito e il rapporto tra i giocatori. In questa situazione dobbiamo sentire la responsabilità di tutti. E non possiamo piangere. Dobbiamo impegnarci per uscire da questa situazione. Abbiamo bisogno di giocatori con personalità e carattere. Altrimenti non giocano con me. Esistono molti tipi diversi di leader. Un leader che parla nello spogliatoio. Un leader con la palla. Un leader nei momenti difficili. Un leader perché aiuta i suoi compagni di squadra. Per essere una squadra più forte abbiamo bisogno di molti giocatori così. Vorrei che Micky van de Ven raggiungesse questo livello. Bentancur è un leader. Palhinha lo è altrettanto. Vorrei spingere Solanke perché è uno dei migliori attaccanti della Premier League. Voglio che cresca come personalità e come giocatore in campo. Xavi Simons è molto giovane, ma è un leader con la palla tra i piedi perché ha personalità. Ha il carattere giusto per ricevere la palla quando è calda. Ma abbiamo bisogno di giocatori con carattere e personalità”.

Foto: sito Tottenham