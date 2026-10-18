De Zerbi: “Caso Richarlison? Non è più un mio problema. Se vuole parlare di me, può farlo e sa dove trovarmi”

18/10/2026 | 18:54:17

Il tecnico del Tottenham, Roberto De Zerbi, ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue parole:

“Il caso Richarlison? Non è più un mio problema. Dovete chiedere a Vinai Venkatesham, l’amministratore delegato, oppure a Johan Lange, il direttore sportivo. Non è un mio problema. So che, da allenatore, devo accettare, sostenere la pressione e assumermi le responsabilità, anche quando non sono mie, perché non ho deciso io. Non ho preso alcuna decisione in questa situazione. Se vuole parlare di me, può farlo e sa dove trovarmi. Sono nel mio ufficio dalle 8:30 fino alla sera. Non ho problemi con nessuno, ma non voglio parlarne ancora”.

Foto: X Tottenham