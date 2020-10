De Zerbi: “Boga e altri giocatori decisivi out o fuori condizione. Con loro saremo più forti”

Il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ha parlato alla vigilia dell’impegno di domani contro il Torino. Queste le sue dichiarazioni rilasciate al sito ufficiale dei neroverdi: “La classifica attuale non conta. Torino squadra organizzata, ordinata e che sa cosa deve fare. Noi dobbiamo ritrovare la brillantezza nel gioco. Classifica? Siamo orgogliosi, ma restiamo con i piedi per terra. Un altro motivo per essere fiduciosi in ottica futura è il fatto che tanti giocatori determinanti sono fuori. Magnanelli è l’anima della squadra e quando manca già nell’allenamento si sente. Defrel non è a pieno regime, Boga non lo abbiamo mai avuto, Chiriches si è allenato poco, Rogerio non lo abbiamo mai avuto oltre che col Cagliari, Maxime Lopez è appena arrivato ed è un giocatore importante che prima entra nei meccanismi della squadra e prima miglioreremo tutti, Toljan è out da due partite, in tanti non hanno la forma al 100% e quando ce l’avremo tutti saremo ancora più forti”.

Foto: Twitter ufficiale Sassuolo