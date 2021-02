De Zerbi: “Berardi sta bene ma non voglio rischiare. I gol nel finale? Dimostrano carattere”

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa per presentare il match contro lo Spezia, calcio d’inizio previsto per domani alle ore 15 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia. Ecco le parole del tecnico a SassuoloChannel:

“I gol nel finale? Non è più una casualità, sta diventando una qualità, dimostra carattere, dimostra che comunque la squadra ci crede fino alla fine, che concludiamo le partite sempre in attacco. Poi se andiamo ad analizzare le gare con Parma e Cagliari, la sconfitta non ci stava in nessuna delle due. Loro hanno segnato per primi ma l’avremmo potuto trovare noi perché con il Parma dopo 20 minuti saremmo potuto stare sul 2-0 e a Cagliari uguale. Poi, per tanti motivi, siamo andati sotto ma abbiamo recuperato due partite che se le avessimo perse sarebbe stata un’ingiustizia”.

Come sta la squadra?

“Berardi l’ho trovato bene, non voglio rischiare, ma vedremo se partirà dall’inizio. Caputo e Defrel devono crescere. Traorè e Djuricic danno garanzie, così come Raspadori ha fatto bene quando è entrato e la stessa cosa vale per Oddei, entrato nel finale ed è risultato determinante nel pareggio”.

Che squadra è lo Spezia?

“E’ una squadra organizzatissima, sono una squadra che verranno a fare la partita. A noi non deve spostare trovare una squadra che si difende bassa ed è passiva rispetto a una squadra che vuole fare la partita. Ha giocatori di qualità e sarà una partita difficile come le altre. Stimiamo lo Spezia perché è una squadra che si sta facendo spazio con prestazioni e risultati ma noi pensiamo a noi stessi, come facciamo sempre”.

Foto: Twitter Sassuolo