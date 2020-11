De Zerbi: “Berardi e Caputo tornano a disposizione. Guai a sentirci imbattibili”

Vigilia di campionato, che domani inizierà la 7^ giornata con l’anticipo tra il sorprendente Sassuolo e l’Udinese. In conferenza stampa in casa nero-verde si è presentato il tecnico Roberto De Zerbi che ha così analizzato il momento della sua squadra: “La vittoria di Napoli è archiviata e fa parte del passato. Rimangono i punti, il fatto di aver giocato una grande partita. Abbiamo avuto la fortuna di trovare un Napoli un po’ stanco per l’impegno in Europa League, ma secondo me abbiamo fatto una grande partita, come la volevamo fare, giocando bene, nonostante molte assenze. Abbiamo sofferto su qualche pallone perso, ma nel complesso abbiamo disputato una grande gara. Ma questa è andata, ora dobbiamo pensare a quella di domani che è altrettanto difficile. Dobbiamo scendere in campo con la voglia di giocare bene, di vincere, di curare il dettaglio e senza nessuna forma di superficialità”.

Sull‘Udinese: “L’Udinese l’abbiamo sempre sofferta. E’ una squadra che per forza di cose un po’ la soffri, cerca di non giocare a viso aperto ma di sfruttare le sue qualità: si difende bassa e cerca di ripartire. Secondo me ha meno punti di quanto in realtà ne meriti e dobbiamo fare attenzione. Noi però abbiamo ora un livello di conoscenza alto per capire le difficoltà di una gara come quella di domani, che non vuol dire vincere ma nemmeno farsi trovare impreparati”.

Berardi e Caputo: “Berardi e Caputo saranno della partita, poi vediamo che tipo di minutaggio possono avere, se partire dall’inizio o a gara in corso. Defrel e Boga hanno messo cinque giorni in più rispetto a Napoli e quindi anche loro possono essere utilizzabili dall’inizio, Traoré sta bene e a Napoli ha fatto bene. Io lo individuo come Locatelli uno-due anni fa, è pronto a diventare un calciatore completo sotto tutti i punti di vista”.