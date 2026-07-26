De Zerbi avverte la squadra: “Chiunque non sia felice o orgoglioso di essere qui, deve andarsene”
26/07/2026 | 14:40:59
Il tecnico del Tottenham Hotspur, Roberto De Zerbi, ha lanciato un messaggio ai suoi calciatori al termine della amichevole contro l’Auckland. Queste le sue parole:
“Chiunque non sia felice, chiunque non sia orgoglioso di essere qui, deve andarsene. Voglio che i giocatori scendano in campo al Tottenham Hotspur Stadium con grande motivazione. Questa motivazione deriva dalla felicità di essere ancora nella stessa squadra”.
Foto: X Tottenham