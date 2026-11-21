De Zerbi: “Al Marsiglia successe cose che non potevo accettare, ero il capro espiatorio per tutti”

21/11/2026 | 15:03:29

Le parole di Roberto De Zerbi a Canal + sul caso Longoria-Benatia: “Erano successe molte cose che non potevo accettare, anche perché ero stato scelto da Benatia e Longoria. Ma loro due non si sono parlati per tre mesi. Io ero l’allenatore in mezzo e questa situazione non mi piaceva affatto. Mi avevano portato entrambi al club e non era giusto che il tecnico si ritrovasse nel mezzo perché molte volte sono stato il capro espiatorio per tutti”.

foto x marsiglia