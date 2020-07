De Zerbi: “Al di là dei due gol abbiamo giocato bene. Locatelli? Sta crescendo”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post gara di Sassuolo–Milan, il tecnico dei neroverdi ha commentato la sconfitta. Queste le parole di De Zerbi: “Nel primo tempo, al di là dei due gol, abbiamo fatto comunque bene. Chiaro che il Milan fosse più in forma, avevo detto ai miei giocatori che delle tredici era la gara più difficile questa. La partita era aperta, ma un’espulsione in questo momento contro il Milan non possiamo permettercela. Dei dieci ragazzi che erano in campo in sette o otto ci credevano, gli altri invece no. Se viviamo ogni partita come se fosse decisiva ci ritagliamo uno spazio importante. Pioli? Non voglio entrare in casa di altri, ma penso sia meritato e mi fa molto piacere per lui. Futuro? Questo è sabato a Napoli, poi ci saranno Genoa e Udinese e poi alla fine verremo giudicati. Locatelli? Penso debba crescere un altro po’, un altro anno qui gli serve”.

Foto: profilo twitter Sassuolo