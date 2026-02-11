De Zerbi, addio al Marsiglia. I numeri che hanno portato alla separazione

11/02/2026 | 09:55:41

Diciotto vittorie, tre pareggi, dodici sconfitte. Sono i numeri della stagione in corso del Marsiglia. Un Marsiglia partito con ambizioni, magari non di rivaleggiare alla pari con il PSG in Ligue1, ma almeno provare a giocarsela. Purtroppo la compagine marsigliese è lontana dalla vetta, al quarto posto, reduce da un 5-0 al Parco dei Principi che ha fatto vacillare ogni certezza.

L’Olympique de Marseille e Roberto De Zerbi hanno ufficialmente interrotto il loro rapporto di lavoro con effetto immediato, ponendo fine all’esperienza dell’allenatore italiano sulla panchina del club francese. La decisione, di comune accordo tra la dirigenza e De Zerbi, arriva dopo una stagione travagliata e una recente serie di risultati negativi che hanno messo in discussione il progetto tecnico. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la sconfitta per 5-0 contro il Paris Saint-Germain in Ligue 1, subita domenica scorsa. Una batosta arrivata nel momento in cui il Marsiglia cercava di reagire in campionato e che ha messo ulteriore pressione sulla panchina del tecnico italiano. Inoltre, la squadra era già stata eliminata dalla Champions League nella fase a gironi, dopo risultati deludenti nelle ultime giornate europee. Questo aveva già innescato dubbi e critiche sull’andamento della stagione. Non entrare nelle prime 24, per i playoff, è stato un danno di immagine, di ambizioni ed economico per il club.

Dopo aver concluso il campionato scorso al secondo posto in Ligue 1, dietro al PSG, il Marsiglia quest’anno si trovava al quarto posto dopo 21 giornate — con un evidente calo di rendimento rispetto alle ambizioni iniziali. Secondo il comunicato ufficiale del club, la separazione è stata una scelta collettiva e difficile, frutto di discussioni tra il proprietario, il presidente, il direttore sportivo e De Zerbi stesso. L’obiettivo dichiarato è dare una nuova spinta tecnica alla squadra per affrontare la parte finale della stagione.

L’Olympique de Marseille ha ringraziato De Zerbi per la dedizione, l’impegno, la professionalità e i risultati ottenuti, in particolare per il secondo posto nella Ligue 1 2024-2025.

Roberto De Zerbi, 46 anni, era stato ingaggiato nell’estate del 2024 dopo la sua esperienza di successo con il Brighton & Hove Albion in Premier League. Alla guida dell’OM ha collezionato 69 partite tra tutte le competizioni, con un bilancio fatto di vittorie e qualche passo falso che ha caratterizzato questo biennio francese.

La prima stagione con il Marsiglia era stata positiva, con la squadra seconda in Ligue 1 dietro il PSG e in corsa anche in Coppa Nazionali, ma nelle ultime settimane la situazione era progressivamente peggiorata, con critiche crescenti da parte dei tifosi e pressioni mediatiche sul tecnico azzurro. De Zerbi rimane libero e chissà se un giorno valuterà l’idea di tornare in Serie A.

Foto: sito Marsiglia