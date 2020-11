De Zerbi: “Abbiamo prodotto poco. Ci sarebbe servita una torre”

A Sky Sport, il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ha commentato il pareggio per 0-0 con l’Udinese, Queste le sue parole: “Oggi chiaramente sono rammaricato perchè non abbiamo vinto e tirato in porta, però oggi abbiamo fatto una partita di maturità, perchè il calcio è fatto da due squadre, se si gioca da soli si prendono contropiedi pericolosi. Questo tipo di partite le ritroveremo in campionato, quindi dovremo ripeterci, cercando di migliorare negli ultimi venti metri, nel dettaglio. Sono partite che si possono anche perdere. Le squadre europee e i top club ogni tanto capitano perdano subendo il contropiede e noi per due anni lo abbiamo fatto. Avevo chiesto ai miei di accettare lo 0-0 se volevamo provare a vincerla. Abbiamo tirato un po’ poco, in questo si può migliorare, ma fino ai settanta metri siamo stati perfetti. Forse una torre ci sarebbe servita. Questa mattina ci chiedevamo col mio staff se fosse stato giusto non mettere una torre in rosa e oggi forse ci poteva stare, ma quando hai un’identità così è difficile cambiare stile, poi c’è da dire che avevamo diversi elementi non al meglio”.

Foto: Twitter Sassuolo