De Zerbi a Sportitalia conferma: “Mi piacerebbe l’estero”

Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ospite di Sportitalia, conferma le nostre indiscrezioni della scorse settimane, ovvero l’idea di andare a fare un’esperienza all’estero.

Queste le parole dell’allenatore: “Bisognerà capire insieme se ci saranno i presupposti per continuare. Nella mia carriera da allenatore spero di andare all’estero, anche per ricalcare la carriera fatta da giocatore, dove ho avito esperienze fuori dall’Italia molto belle che mi hanno fatto crescere tanto. Ma prima di lasciare il Sassuolo di mia volontà deve accadere qualcosa. Questo gruppo andrebbe rinfrescato per trovare nuove motivazioni”.

Foto: Twitter Sassuolo