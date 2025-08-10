Allegri: “Dispiace per Thiaw. De Winter? La società sta lavorando per un difensore”

10/08/2025 | 18:55:14

Al termine del match di Stamford Bridge, il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, è intervenuto ai microfoni della stampa. Tra i vari temi, quello relativo al mercato ha certamente generato maggiore interesse. Di seguito le dichiarazioni sul Malick Thiaw e sul possibile sostituto del centrale tedesco: “Dispiace che sia andato via, ma la società si sta muovendo per trovare un sostituto. Bisogna accettarlo, il mercato è questo, ma io sono felice dei miei giocatori che si mettono a disposizione l’uno dell’altro. Sostituto dal mercato? La società con Tare sta lavorando, abbiamo Gabbia, Pavlovic e Tomori, quindi tre per giocare domenica prossima ce li avremo. Se arriverà questa settimana bene, sennò lo aspetteremo”.

Foto: Instagram De Winter

