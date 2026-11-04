De Winter: “Ferencváros? Sono un bella squadra, hanno grande fiducia, ma noi daremo il nostro meglio”

04/11/2026 | 14:29:51

Alla vigilia di Milan-Ferencváros ha parlato anche De Winter, affrontando vari temi: “Mi sento bene. Quando ci sono tante partite, ti alleni giocando. Per me è meglio così. Quindi per me va bene così, devo farmi trovare pronto”. Ha parlato anche del rapporto con Pavlovic: “Mi sento bene con tutti i compagni, ci conosciamo bene. Mi piace giocare con Pavlovic, lui è forte e ci capiamo molto bene”. Ha analizzato anche il Ferencváros: “Sono un bella squadra, stanno facendo una bella Europa League, hanno grande fiducia, ma noi daremo il nostro meglio per non farli segnare”. Infine ha parlato anche del suo modello di difensori che ci sono stati al Milan: “Ne ho diversi. Se devo dirne uno che ha giocato nel Milan dico Thiago Silva che ho seguito tanto ed è molto forte. Se devo fare un nome faccio il suo”.

Foto: x Milan