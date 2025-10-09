De Winter: “Quando chiama il Milan, non esiti. Modric? Luka vede il calcio in modo diverso”

09/10/2025 | 16:40:30

Il difensore del Milan, Koni De Winter, ha rilasciato un’intervista a Het Nieuwsblad. Queste le sue parole:

“Il mio trasferimento al Milan? Stiamo parlando di uno dei club più importanti d’Europa. Quando ero piccolo, Ronaldinho giocava qui. Non provengo da una famiglia particolarmente appassionata di calcio: non avevamo canali pay-per-view per seguire i campionati esteri, ma ovviamente vedevo spesso il club in azione in Champions League. Quello era un Milan che accendeva l’immaginazione, con Ronaldinho, Alexandre Pato e David Beckham. Quel fascino è rimasto. Altre proposte? Quando chiama il Milan, non esiti. Ma è vero: anche altri top club italiani si sono interessati, così come alcune squadre inglesi. C’è stato perfino un interessamento dal Medio Oriente: si trattava di un’offerta molto ricca. Modric più forte di Ronaldo? I paragoni sono sempre difficili: sono giocatori diversi, ognuno con le proprie qualità, ed entrambi straordinari. Devo dire, però, che Modric mi ha davvero impressionato. Prima di tutto, per il suo cervello: Luka vede il calcio in modo diverso, più veloce. E questo, unito ai suoi piedi eccezionali, lo rende unico. Inoltre, è una stella anche fuori dal campo. È umile, non si mette mai al di sopra del gruppo, nonostante un palmarès incredibile. E non si lamenta mai, nemmeno quando deve correre. Se non lo fa lui, perché dovrebbe farlo qualcun altro?”

Foto: Instagram De Winter