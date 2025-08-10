De Winter: il Milan procede. Tra gradimento, sostenibilità e percentuale (alla Juve)

10/08/2025 | 17:20:33

Koni De Winter si avvicina al Milan, trattativa che avanza sensibilmente. Il nome del difensore centrale del Genoa è stato accostato per la prima volta ai rossoneri stamattina dalla Gazzetta dello Sport, siamo in uno stato avanzato. Il Milan ha memorizzato il costo del cartellino, il più sostenibile rispetto ad eventuali altri concorrenti e ha messo la freccia. Non è una trattativa chiusa, ma viaggiamo spediti. De Winter ha caratteristiche ritenute compatibili rispetto a quanto cerca Massimiliano Allegri. Poi c’è la sostenibilità dell’operazione da non sottovalutare: 25 milioni (bonus compresi) con circa il 25 per cento che spetta alla Juventus in virtù di precedenti accordi. L’Inter evidentemente non aveva bloccato De Winter, oggi è concentrata su altri obiettivi. Come raccontato già ieri, il Milan mai aveva contattato la Fiorentina per Comuzzo (valutazione 30 milioni) e a maggior ragione il Parma per Leoni (40). E ora procede in direzione De Winter, aspettando di perfezionare gli accordi.

Foto: Instagram De Winter

