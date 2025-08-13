Ufficiale: De Winter è un nuovo giocatore del Milan

13/08/2025 | 17:40:58

Come vi avevamo raccontato, il Milan ha portato a termine l’affare De Winter. Di seguito la nota ufficiale del club: “AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Koni De Winter dal Genoa CFC. Il difensore belga ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2030. Nato ad Anversa (Belgio) il 12 giugno 2002, Koni De Winter cresce nel Settore Giovanile di Lierse e Zulte Waregem, per poi trasferirsi alla Juventus nel 2018 dove gioca con le giovanili bianconere e con la formazione U23. Debutta con la Prima Squadra il 23 novembre 2021 nell’incontro di Champions League contro il Chelsea. Dopo il prestito all’Empoli viene ceduto al Genoa, squadra con cui, in due stagioni, totalizza 57 presenze e 3 gol. Nel marzo 2024 viene convocato per la prima volta dalla Nazionale maggiore con cui esordisce nell’amichevole contro l’Irlanda. Koni De Winter indosserà la maglia numero 5″.

Foto: sito Milan