De Winter: “Il Milan era nel mio destino. La Juve Next Gen mi ha dato tantissimo”

11/02/2026 | 10:50:09

Intervistato da Tuttosport, Koni De Winter, difensore del Milan, ha parlato della sua esperienza in rossonero e della sua crescita grazie alla Juventus Next Gen.

Queste le sue parole: “Il Milan era nel mio destino. Il mio agente, in estate, mi chiama e mi chiede se voglio andare al Milan. Ovviamente ho risposto subito sì, trenta minuti dopo era su tutti i social. Mio padre voleva chiamarmi come Seedorf, Clarence, il suo idolo era lui”.

Su Allegri: “Abbiamo un ottimo rapporto, con noi è simpatico come si vede all’esterno”. In bianconero ha avuto ottimi maestri, come Bonucci e Chiellini: “Bastava guardarli per imparare qualcosa, c’era anche De Ligt: è stato un periodo formativo. Modelli? Kompany e Thiago Silva”.

In bianconero, De Winter è partito dalla seconda squadra: “Per me è stato fondamentale. Perché a 17-18 anni tutti ti dicono che sei un talento, avrai futuro, ma poi c’è il campo e la Serie C è tosta. Lì ho capito il calcio vero”.

Oggi gioca con Luka Modric, dopo aver condiviso lo spogliatoio con Cristiano Ronaldo: “Avrò diverse cose da raccontare ai miei figli. Ronaldo non faceva sentire il suo status, e lo stesso fa Luka oggi”.

Foto: sito Milan