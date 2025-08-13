De Winter: “Il Milan è un sogno, non so descrivere le emozioni. Allegri? Un grande”

13/08/2025 | 22:31:39

Il difensore del Milan Koni De Winter ha parlato ai canali ufficiali rossoneri: “Voglio far bene e accumulare esperienza. Non è per tutti indossare la maglia del Milan quindi voglio godermi ogni momento e ogni cosa. Provo tante emozioni, non so bene come descriverle, è un sogno. Allegri? È il mister che mi ha fatto esordire. Per me sarà sempre un grande. Ho tanti ricordi, erano i miei primi momenti tra i grandi. Ho parlato anche con Messias. Mi hanno detto tutti la stessa cosa: vai in un grande posto con belle persone, starai bene Ora sono contento di averlo. Il Milan è una grande società, un grande club che non ha bisogno di parole. Ricordo che quando ero giovane guardavo Ronaldinho, Pato, Maldini. C’erano anche tanti olandesi… Sono passati qua tanti tanti giocatori. Crescendo guardavo sempre il Milan. Modric? È sempre bello giocare con giocatori come Modric, che hanno vinto di tutto sia a livello individuale che a livello di squadra. Mi aspetto di fare esperienza con tutti. Leao soprattutto è fortissimo. Mi ha impressionato quanto è grosso e quanto è veloce. Voglio conoscere tutti e sapere di più di tutti. Cosa mi aspetto? Una grande stagione, penso che il Milan meriti di essere tra le top. Non era neanche immaginabile che potessi giocare in una squadra e in uno stadio così. La vita è strana e molto bella”.

Foto: sito Milan