De Winter: “Ho avuto l’opportunità di tornare in Belgio ma sono felice di essere rimasto alla Juventus”

Koni De Winter, attualmente nella Juventus U23 ma che ha già debuttato in Champions League con la prima squadra, ha parlato a Nieuwsblad della sua esperienza in bianconero: “C’era la possibilità che tornassi in Belgio, al Club Bruges, in prestito. Avevo anche già parlato con l’allenatore, mancava solo l’accordo tra i club che alla fine non è stato trovato. Oggi posso dire di essere contento di essere rimasto. Spero di poter partecipare al tirocinio della nazionale nel marzo 2022.Non ho ancora parlato con Roberto Martinez, l’ho visto solo qualche volta al centro di allenamento. Se continuo a giocare non ho dubbi che avrò delle grandi opportunutà nei prossimi mesi. Devo solo dare tutto me stesso”.

