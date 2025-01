De Winter: “Contento della prestazione e della vittoria. Sto tornando al top della forma”

Il difensore del Genoa, Kevin De Winter è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare la vittoria sul Monza, propiziata anche da un suo gol.

Queste le sue parole: “Siamo contenti per la prestazione e per la vittoria, troppo importante. Abbiamo lottato per la vittoria sempre. Sono un difensore centrale però dove il mister mi mette do tutto. Sto tornando al top della forma e sono contento di poter giocare”.