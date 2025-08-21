Milan, De Winter rivela: “La trattativa? Il mio agente mi ha detto di accettare subito”

21/08/2025 | 16:25:50

Koni De Winter si è presentato ai microfoni della stampa come nuovo giocatore rossonero. Le dichiarazioni del difensore del Milan: “È stato un periodo speciale per la convocazione in Nazionale e per l’arrivo al Milan? Soprattutto per la seconda parte, ma anche giocare con la maglia del proprio Paese. È speciale”. Sulla trattativa: “È andata veramente velocissima la trattativa. Mi ha chiamato il procuratore e mi ha detto che il Milan era interessato: non puoi dire di no”. Su Allegri: “Con Allegri ho passato i miei primi momenti tra i professionisti, è molto buono ritrovarlo. Ruolo? Prima non ero mai contento che mi facesse giocare terzino, preferivo centrale, ma ora mi può mettere dove vuole, basta che mi metta in campo”.

Foto: sito Milan