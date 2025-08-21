De Winter: “Inter? Mai nulla di concreto da parte mia”. Poi il commento sul ruolo ideale

21/08/2025 | 16:50:25

Koni De Winter si è presentato ai microfoni della stampa come nuovo giocatore rossonero. Le dichiarazioni del difensore del Milan: “Inter? Ho sempre letto cose, ma da parte mia non c’è mai stato qualcosa di concreto”. Sul peso della maglia rossonera: “La maglia del Milan è molto pesante, è molto bello indossarla. Obiettivi? Io mi metto sempre grande pressione di fare bene, cerco partita dopo partita di fare bene. Penso che poi tutto venga da solo”. Sul possibile schieramento in campo: “Difesa a tre o quattro? Non cambia tanto, in tante squadre ho giocato con entrambi i sistemi e mi sono adattato. Non mi dà problemi”.

Foto: Instagram De Winter

