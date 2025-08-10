De Winter al Milan: siamo in pieno countdown

10/08/2025 | 22:30:42

Koni De Winter sarà un nuovo difensore del Milan. Dall’anticipazione della Gazzetta dello Sport di stamattina è stata un’autentica volata: siamo ai dettagli. Vi abbiamo raccontato, confermando la pista e gli accordi imminenti con il Genoa, come fossero da escludere tre cose: a) il fatto che l’Inter lo avesse bloccato; b) nessun contatto da ieri con la Fiorentina per Comuzzo; c) l’impossibilità di arrivare a Leoni, valutato 40 milioni dal Parma. Il Genoa ha chiesto 25 milioni per De Winter, il Milan pagherà circa 20 di base fissa più bonus o percentuale da futura vendita. Siamo in pieno countdown, presto De Winter sarà pronto per le visite e per mettersi a disposizione di Max Allegri.

Foto: Instagram De Winter