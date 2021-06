De Vrij: “Tanti autogol e rigori sbagliati? Non penso che il motivo sia il ritorno del pubblico”

Stefan De Vrij, difensore olandese dell’Inter, ha parlato così in conferenza stampa dal ritiro dei suoi Orange a Euro2020: “Ci sono molte televisioni, quindi è chiaro che guardiamo parecchie partite. Abbiamo visto svariati autogol e rigori sbagliati, francamente non riesco a fornire una spiegazione in merito. Se è per il ritorno del pubblico? Non credo, i giocatori normalmente riescono a isolarsi durante la partita”.