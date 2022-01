De Vrij: “Siamo una grandissima squadra, è un onore indossare la maglia dell’Inter”

Stefan De Vrij, protagonista del Matchday Programme dell’Inter, ha parlato della sua esperienza in nerazzurro: “L’Inter per me è una grandissima squadra: è passione, sacrificio, lavoro. Indossare questa maglia è un onore, ancora di più con lo Scudetto cucito sopra”. Sul derby del 2020: “Un derby epico e una rimonta straordinaria. Questa sfida è la sintesi di cuore, determinazione e grinta. Sotto di due gol, nel secondo tempo abbiamo costruito azione dopo azione una vittoria di squadra innescata dalla rete di Brozovic e chiusa da un poker a cui ho contribuito anche io con un gol: è stato un momento incredibile”.

FOTO: Twitter Inter