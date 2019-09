Stefan De Vrij, difensore dell’Inter e della Nazionale olandese, ha parlato in merito allo scontro verbale avvenuto durante l’intervallo di Inter-Slavia Praga tra Romelu Lukaku e Marcelo Brozovic. Queste le sue dichiarazioni a SportMediaset: “Chi scrive e parla di questo cose non è mai stato in uno spogliatoio, non c’è niente da dire e da aggiungere”.

Foto: Inter Twitter