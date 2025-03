De Vrij: “Sarà bello tornare a Rotterdam dopo averci giocato da giovane. Troveremo un ambiente caldo”

Il difensore dell’Inter, Stefan De Vrij ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di domani sera contro il Feyenoord, andata degli ottavi di finale di Champions League.

Queste le sue parole: “Per me non poteva andare meglio di così, sarà una partita molto speciale e sono felicissimo di tornare qua dopo averci giocato da giovane”.

Cosa rende speciale l’ambiente del De Kuip?

“E’ come ha detto Van Persie. Parlo per la mia esperienza e per aver giocato qua, so com’è giocare in questa squadra e in questo ambiente. In Champions il Feyenoord riesce a tirare fuori qualcosa in più, hanno battuto grandi squadre come Bayern Monaco e Milan, per questo sarà una partita molto dura”.

C’è consapevolezza di poter vincere e fare una grande gara nonostante le assenze e le avversità ambientali?

“Sicuramente, ogni gara che noi giochiamo lo facciamo per vincere e queste due partite non saranno diverse. Siamo molto consapevoli della nostra forza e della nostra qualità e le vogliamo dimostrare”.

La solidità difensiva, soprattutto in Europa, è la certezza dell’Inter?

“Noi ci concentriamo su tutte le fasi importanti del gioco. Fino a qui abbiamo fatto molto bene la fase difensiva in Champions, ma l’importante è vincere”.

Foto: sito Inter