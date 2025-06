de Vrij saluta Inzaghi: “Non dimenticheremo mai la strada fatta insieme”

04/06/2025 | 20:37:00

Stefan de Vrij difensore dell‘Inter, ha salutato su Instagram Simone Inzaghi, che ha lasciato nella giornata di ieri.

De Vrij, che lavora con Inzaghi da anni, dai tempi della Lazio, ha salutato così il tecnico: “Grazie Mister, per questi anni intensi che abbiamo condiviso. Non dimenticheremo mai la strada fatta insieme: le vittorie, i trofei, ma anche i momenti più duri, sempre affrontati con unità e spirito di squadra. Un grazie a te e a tutto il tuo staff. In bocca al lupo per ciò che verrà! Sempre forza Inter”.

Foto: Instagram de Vrij