De Vrij: “Questa la mia miglior stagione? Devo continuare così. Domani non possiamo sbagliare”

Stefan de Vrij, difensore dell’Inter, ha parlato alla vigilia della gara con lo Slavia Praga in conferenza stampa: “Questa la mia miglior stagione? È ancora lunga. Mi sento molto bene, ma dovremo giocare ancora tante gare. Perciò vedremo alla fine. Gioco in Italia da anni, ma in Europa si gioca in modo diverso, più fisico e intenso. Lo Slavia corre tanto. Noi a San Siro non abbiamo giocato una bella partita. Ora però siamo pronti. Subiamo troppi gol in Europa? Contro il Dortmund non abbiamo subito reti. In Europa è molto più difficile non far segnare gli avversari, specie contro avversari come Messi e Suarez. Tutte hanno giocatori di alto livello. Lo Slavia qualcuna l’ha persa facilmente, ma gioca e attacca molto bene. Cerchiamo sempre di non subire gol, ci alleniamo tutti i giorni per evitare che accada”.

Foto: Inter Twitter