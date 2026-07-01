de Vrij: “Potevo scegliere l’Arabia, ma la storia del Panathinaikos mi ha colpito”

01/07/2026 | 18:11:56

Stefan de Vrij ha lasciato l’Inter per firmare con il Panathinaikos.

Il giocatore si è presentato ai canali ufficiali del club: “Il motivo principale per cui ho scelto questa squadra è che si tratta di un grande club con una lunga storia. Credo che fosse giunto il momento di iniziare qualcosa di nuovo nella mia carriera. Mi sentivo pronto per una nuova sfida. Ero entusiasta del progetto, del piano a lungo termine e di tutto ciò che la squadra vuole raggiungere. Ho parlato con il direttore sportivo Stefanos Kotsolis e il nostro incontro mi ha fatto un’ottima impressione. Abbiamo le stesse idee. Ho avuto una conversazione molto costruttiva con l’allenatore, le cui squadre praticano un calcio piuttosto attraente. È un allenatore giovane, ma allo stesso tempo moderno. Ho capito che questa era la squadra giusta per me”.

Qual è il suo obiettivo? “Voglio essere un esempio per tutti, sia in campo che fuori. Grazie all’esperienza maturata nella mia carriera, ho imparato molto, continuo a imparare e cerco costantemente di migliorare. Questo non cambierà nemmeno qui. Posso fare da mentore ad alcuni giocatori, essere un esempio con il mio comportamento e, naturalmente, dare il massimo ogni giorno”.

C’era solo in Panathinaikos? “Ho ricevuto altre offerte, dall’Arabia Saudita e dal Medio Oriente in generale. Ognuno fa le proprie scelte, ma, come ho detto, questo era il progetto che mi entusiasmava di più. Per questo ho deciso di unirmi a questo team. Voglio avere un ruolo importante e aiutare il team a raggiungere i suoi obiettivi. Anche la mia conversazione con l’allenatore ha giocato un ruolo importante, così come il modo in cui giocano le sue squadre. Ho visto alcune delle loro partite e mi è piaciuto il loro stile di gioco: un calcio offensivo, costruzione dalla difesa e movimenti costanti dei giocatori. Questo è stato un altro motivo per cui ho scelto questa squadra. Credo che abbia il potenziale per raggiungere traguardi importanti e mi piacerebbe far parte di questo progetto. Ho parlato con Davide Calabria, che conoscevo non personalmente, ma perché ci eravamo affrontati diverse volte come avversari. Mi ha detto cose molto positive sulla sua esperienza in squadra finora. È molto contento. Mi ha aiutato molto. Ho parlato anche con Deschers, che non conoscevo personalmente, ma con cui avevo giocato diverse volte da avversari e che aveva indossato anche la maglia del Feyenoord, la squadra in cui ho mosso i primi passi nel mondo del calcio”.

Sull’Inter: “Mi sento fortunato ad aver giocato negli ultimi 8 anni in un grande club, in una squadra eccellente, con la quale ho vinto diversi titoli. Come ho già detto, credo che il Panathinaikos abbia il potenziale per raggiungere i suoi obiettivi e vincere titoli. Volevo far parte di questo progetto”.

Foto: sito Panathinaikos