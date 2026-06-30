De Vrij-Panathinaikos: tutto in 12 giorni. Ora è anche ufficiale

30/06/2026 | 20:36:00

Stefan De Vrij ripartirà dal Panathinaikos. Confermata la nostra esclusiva dello scorso 18 giugno quando si era materializzata, davvero a sorpresa, un’importante proposta per il difensore in scadenza di contratto con l’Inter. De Vrij aveva deciso di approfondirla, entusiasta di fare una nuova esperienza. Pochi minuti fa l’annuncio sui canali del Panathinaikos e il “benvenuto ad Atene”.

Il centrale olandese ha firmato un contratto fino al prossimo giugno con opzione.

Foto: X Panathinaikos