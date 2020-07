De Vrij: “Non siamo riusciti a vincere in 10 contro 11. C’è delusione”

Intervistato da DAZN, Stefan De Vrij, difensore dell’Inter, ha così commentato la sconfitta contro il Bologna: “Ci hanno rimontati in dieci contro undici e non siamo riusciti a vincere. Questo ci lascia tanta, tantissima delusione. Nel primo tempo hanno avuto solo un’occasione verso la fine, con Handanovic che ci ha salvati. Dobbiamo cercare di migliorare in certi aspetti. È ovvio che c’è ancora tanta strada da fare. Troppo spesso in vantaggio non riusciamo a portare a casa le partite. C’è tanto da migliorare”.

Foto: profilo Twitter ufficiale FC Inter