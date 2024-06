de Vrij: “Non siamo i favoriti agli Europei. Ma non sempre vincono i più forti”

Stefan De Vrij , difensore dell’Inter, ha parlato del suo percorso con la nazionale olandese, analizzando il prossimo Europeo.

Queste le sue parole in conferenza stampa: “È fantastico poter giocare tutte queste partite importanti. Mi sento bene e in forma. Sono pronto per gli Europei. Ovviamente non è un torneo a cui puoi semplicemente partecipare. Potremmo non essere i favoriti, ma non sempre vincono i più forti”.