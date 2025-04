de Vrij: “Mercoledì sarà durissima. Dobbiamo arrivarci concentrati”

Stefan de Vrij, difensore dell’Inter, ha parlato a Radio Rai del momento dei nerazzurri: “Non è mai scontato vincere, ci sono anche gli avversari. Anche oggi abbiamo fatto molto bene il primo tempo, poi nella ripresa hanno fatto subito gol non appena ci siamo abbassati. Dopo il 3-1 abbiamo gestito bene senza soffrire troppo”.

Un gol l’hai salvato tu sul 3-1: “La palla è passata, toccava a me coprire il secondo palo. Con un po’ di fortuna l’ho respinta, era importante non prendere il 3-2 perché non sai mai cosa può succedere. Per il resto abbiamo gestito bene”.

Come arrivate alla gara col Bayern?

“Con tantissima voglia, è un quarto di finale di Champions. All’andata abbiamo fatto un ottimo risultato, mercoledì sarà dura. Ma saremo pronti, ci prepareremo al massimo”.

Foto: sito Inter