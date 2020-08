De Vrij: “Lukaku è un genio. De Ligt? Si è creato un bel rapporto”

Stefan de Vrij, in un’intervista a PPTV Sport, la piattaforma tv del gruppo Suning, si è raccontato così: “Il mio cognome? La pronuncia giusta è ‘De frei’, e significa il libero. Nei Paesi Bassi il Van indica il Da. Mi sento a casa a Milano ma anche Roma è una città sorprendente, dove sono stato benissimo. Forse il posto preferito è il Colosseo. Bastoni è un ragazzo straordinario, divertente. E’ ancora molto giovane ma ha saputo esibirsi ad alti livelli, ha del potenziale. Mi piace molto, è molto forte tecnicamente. Sa come preparare molto bene le partite e come preparare per noi. La sua mentalità è impressionante, è un vincente nato che odia perdere. Questa stagione è andata molto bene, ogni giorno ho cercato di migliorare me stesso. De Ligt? Con lui si è creato un buon rapporto dal primo giorno in cui ci siamo incrociati in Nazionale, spesso andiamo a cena fuori o facciamo qualcosa insieme. Lukaku? Penso sia davvero un genio, ha imparato l’italiano in brevissimo tempo e in più parla il francese e lo spagnolo.”

Foto: twitter Inter