de Vrij: “L’obiettivo non è solo il campionato, ma vincere anche la Coppa Italia”

17/04/2026 | 23:38:03

Stefan de Vrij, difensore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky al termine della netta vittoria contro il Cagliari.

Queste le sue parole: “È stata una vittoria molto importante, ci avviciniamo al nostro obiettivo, lo scudetto, ma non è ancora matematico. Dobbiamo continuare a vincere le partite”.

Cosa vi ha insegnato la passata stagione? “Abbiamo fatto una grande stagione senza vincere e ci siamo resi conto che dovevamo fare qualcosa in più per arrivare al traguardo. Possiamo ancora conquistare due trofei e faremo di tutto per riuscirci per vincere scudetto e Coppa Italia. Ogni giocatore sa cosa significa indossare questa maglia: non si può sempre vincere, ma siamo sempre stati capaci di rialzarci dopo le sconfitte. È una questione mentale, di carattere e di voglia di fare qualcosa di importante quest’anno”.

Foto: sito Inter